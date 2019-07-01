Украина осуществила импорт электричества из ЕС

01.07.2019 18:20

Наша страна впервые за свою историю получила электроэнергию из Словакии и Венгрии. Как передает replyua.net, произошло это в пределах так называемого Бурштинского энергоострова, пишет «Экономическая правда» сославшись на компанию Эру Трейдинг – «дочку» американской корпорации ERU Corporation, осуществившую импорт.

«Начало импорта электроэнергии в пределах Бурштинского энергоострова – это еще один шаг к интеграции рынка Украины в энергетические рынки Европы и залог справедливой конкурентной цены для конечных потребителей», – говорится в сообщении.



Также сообщается, что максимальная мощность импортированной электроэнергии составляет 130 МВт. «Это событие произошло благодаря поддержке европейских партнеров компании, а также проактивной позиции команды НЭК Укрэнерго и представителей Европейской комиссии», – добавили в Эру Трейдинг.



По утверждению компании, расширение трансграничной торговли электроэнергией даст возможность гарантировать защиту от монополизма, и положить конец дискуссиям относительно рыночности и справедливости цены на электроэнергию в Украине.



