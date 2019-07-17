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Выборы в пору отпусков: эксперт рассказал, какой явки стоит ждать

17.07.2019 16:00
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Политические силы ведут себя на удивление спокойно, не проводя полноценных предвыборных кампаний.

Досрочные выборы-2019 в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, будут особенными для страны. Об этом рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Скорей всего, явка будет процентов пятьдесят. Июль-август – это вообще наихудшее время для выборов. У одних голова занята огородами, у других – отдыхом. Посмотрите на такой показатель, как смена места регистрации: в отличие от президентских выборов никакого ажиотажа не наблюдается. И, кстати, пока что я не вижу также полноценных кампаний партий по привлечению своих избирателей, что меня удивляет. Возможно, партии оставили мобилизацию на последние дни", – сказал Алексей Кошель в комментарии сайту "Сегодня".

Источник :https://www.segodnya. 



Теги: Донбасс, выборы, отпуск
 
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