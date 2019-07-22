Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта

22.07.2019 19:24

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.

"23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Как сообщалось ранее, в ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 23 июля в восточных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м / с.