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Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта
22.07.2019 19:24
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.
"23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Как сообщалось ранее, в ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 23 июля в восточных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м / с.
Теги: Донбасс, гроза, прогноз погоды
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