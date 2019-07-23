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«Украина войдет в состав России»: Жириновский предрек судьбу Зеленского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о том, что будет в ближайшие несколько лет с Украиной.
Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает donpress.com.
По словам российского политика, скоро произойдет раздел Украины, в результате которого вся территория страны войдет в состав РФ.
Жириновский охарактеризовал все, что происходит в Украине как «рак четвертой стадии, а метастазы уже пошли по всему организму».
«Уже вся страна в крови, экономика отсутствует, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины только год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, „заукраинских“ националистов, успевших почувствовать запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. Они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А затем и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а после этого и возвращением всей Украины в состав России», — заявил он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз, ЛДПР, разделение, Жириновский, Зеленский
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