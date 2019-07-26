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Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО
В Украине поэтапно вводится новый пенсионный возраст.
Пенсионный фонд Украины подготовил информацию о наиболее важных вопросах украинцев относительно выхода мужчин и женщин на пенсию. Данные были предоставлены в специальном видеоролике, пишет Судебно-юридическая газета, сообщает from-ua.
Согласно ч. 1 ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV предусмотрено, в частности, что с 1 января 2019 года право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 26 лет.
В случае отсутствия на 01.01.2019 г. необходимого страхового стажа 26 лет, право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 63 года и при наличии страхового стажа от 16 до 26 лет.
В случае наличия страхового стажа от 15 до 16 лет право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 65 лет.
Теги: Донбасс, возраст, пенсия, стаж
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