Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО

26.07.2019 22:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО

В Украине поэтапно вводится новый пенсионный возраст.
Пенсионный фонд Украины подготовил информацию о наиболее важных вопросах украинцев относительно выхода мужчин и женщин на пенсию. Данные были предоставлены в специальном видеоролике, пишет Судебно-юридическая газета, сообщает from-ua.
Согласно ч. 1 ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV предусмотрено, в частности, что с 1 января 2019 года право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 26 лет.
В случае отсутствия на 01.01.2019 г. необходимого страхового стажа 26 лет, право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 63 года и при наличии страхового стажа от 16 до 26 лет.
В случае наличия страхового стажа от 15 до 16 лет право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 65 лет.



Теги: Донбасс, возраст, пенсия, стаж
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх