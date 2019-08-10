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«Шах и мат»: вскрыт план Зеленского
В США считают, что Зеленский закончит войну на Донбассе и это заявление Президента США было сделано не спроста.
Напомним, что Трамп считает Президента Украины очень рациональным человеком. Президент США публично и на весь мир заявил, что Зеленский сможет договорится с Россией. Об этом сообщает from-ua.
Президент США назвал Владимира Зеленского «очень рациональным человеком», и выразил мнение, что он договорится с Путиным.
«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. Я думаю, что он приедет. Он очень рациональный человек, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро», — отметил Трамп.
По нашим данным, Президент Украины готовит историческую встречу лидеров США, Франции, Германии, России и Украины. На этой встречи Зеленский предложит исторический договор, по сути это будет «Будапешт 2».
Уже известно, что этот договор обсуждается и в России, и в США, и в Германии, и во Франции. Никаких претензий у сторон нет.
Следуя этому договору, Донбасс возвращается в юрисдикцию Украины, Россия выводит свои войска, а за Крым Украина получает 50 миллиардов долларов компенсации.
Данный договор должен быть подписан уже в ближайшее время.
Есть все предпосылки говорить, что Зеленскому удастся завершить войну уже к концу 2019 года.
Теги: Украина, Донбасс, война, Зеленский
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