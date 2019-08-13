"У Путина большие неприятности", - президент РФ столкнулся с крупной проблемой перед переговорами по Украине

13.08.2019 12:53

Обернувшийся катастрофой взрыв ракеты стал серьезной проблемой и большими неприятностями для российского президента Владимира Путина.

Накануне визита в Европу для переговоров по Украине Путин хотел заручиться козырем, однако неудачное испытание провалило его планы.

Об этом на своей странице в социальной сети пишет политический обозреватель Сергей Талк, передает dialog.ua.

Неудачные испытания после крушения ракеты обернулись для Путина серьезной проблемой. "Большие неприятности у генералиссимуса Путина. У него ведь на следующей неделе поездка в Европу - решать судьбу Украины. Он планировал, что перед этим запустит атомную ракету, какой мир не видывал, и приедет в Париж триумфатором. И он им бросит: вы считать-то умеете? Девять махов, тысяча километров - посчитайте! Но ракета еб***ась самым бесстыжим образом, да еще и людей поубивала. Вот и получается, что ВВП поедет не ядерным суперменом, а ядерным неудачником. Для него это непереносимо. Он не спит. Он страдает. Приказал к каблукам еще сантиметр добавить", - пишет Талк.