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Гройсман хочет «переписать» закон о столице

14.08.2019 15:20
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Гройсман хочет «переписать» закон о столице

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие нового закона о столице Украины, который бы сбалансировал должности городского главы Киева и главы госадминистрации, об єтом он заявил на заседании Кабинета министров, передает УП.

"Украине нужен новый закон о столице, о городе Киев, где бы четко было расписано, что такое местное самоуправление и были полноценные полномочия городского главы, а с другой стороны – были полноценно отражены полномочия государственной власти. Этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице.

Парламент, который отходит, почему-то это вопрос не принял – я думаю, он был очень политизирован... Надеюсь, что в рамках реформы децентрализации новый закон о столице – новый, европейский, эффективный будет наработан новым парламентом и правительством и будет реализован", - отмечает Гройсман.

Кроме того, Гройсман прокомментировал ситуацию с местными выборами: "Нужно сначала завершить реформу децентрализации, усовершенствовать законодательство о местных выборах.

Редакция 2015 года о местных выборах несовершенна и ошибочна – и я надеюсь, что новый парламент это сможет исправить. Когда будут внесены изменения в Конституцию и в законы о местном самоуправлении, можно будет проводить очередные выборы".

Премьер также отметил: "Я думаю, что наша работа по подготовке переходных материалов позволит новому правительству быстрее подойти к делу. И я верю, что мы имеем шанс получить большой украинский успех".

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, столица, Гройсман
 
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