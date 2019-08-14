Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»

14.08.2019 09:00

Президент Владимир Зеленский «уделал» экс-президента Петра Порошенко и выполнил одно из главных предвыборных обещаний

Об этом говорится в едином государственном реестре юридических лиц, лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает «РБК-Украина«.

Так, Зеленский больше не числиться владельцем компаний, которые указывал в своей декларации перед вступлением в должность президента в мае 2019 года. Как тогда утверждал шоумен, ему полностью принадлежали «Киноквартал», «Студия Квартал-95» и еще десяток украинских предприятий.

Сейчас же, согласно информации из реестра, права перешли друзьям президента – Борису и Сергею Шефирам. Это произошло еще 24 апреля 2019 года.

Уточним, что свое предприятие «Рошен» экс-президент Украины Петр Порошенко не продал, а отдал в «слепой траст».

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко высказался в отношении правоохранителей. Президент прибыл с официальным визитом в Житомирскую область. На встрече глава государства заявил, что нужно уволить местных начальника СБУ и других должностных лиц правоохранительных органов.

Зеленский объяснил, что полицейские и спецслужбы связаны с «янтарными» схемами.

«Мы изменим главу Службы безопасности Украины Житомирской области», — отметил президент.

Также Зеленский сказал главе Нацполиции Сергею Князеву следующее:

«Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить».

Стоит отметить, что президент пристыдил начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко. Как отметил глава государства, правоохранители плохо борются с незаконной деятельностью по янтарю. Однако Печененко ответил, что наоборот ведется активная деятельность, направленная на борьбу.

Источник: https://politeka.net