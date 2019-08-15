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Эксперты НАТО призвали первую леди Украины повлиять на Зеленского

15.08.2019 11:30
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Эксперты НАТО призвали первую леди Украины повлиять на Зеленского

Представители аналитического центра при НАТО Atlantic Council призвали супругу гаранта Конституции Украины Елену Зеленскую принять во внимание права активистов и гендерное равенство. Как передает replyua.net, об этом сказано в открытом обращении аналитика Мелинды Хэринг.

«Никто не склонен считать, что вы пойдете дальше банальных речей о детях и образовании, выступлений в школах и детских домах. Мы хотим, чтобы вы нас удивили. Сделайте права журналистов и активистов своей главной темой. Украинцы любят и уважают вас. Используйте свой голос», – отмечается в обращении. Кроме того, Хэринг упомянула о нераскрытых убийствах журналиста Павла Шеремета и активистки Катерины Гандзюк и добавила, что активисты в регионах продолжают оставаться очень уязвимыми

«Как вы знаете, тем, кто убил Павла, это сошло с рук, и тем, кто приказал совершить смертельную атаку на Гандзюк, скорее всего, тоже сойдет», – говорит аналитик Atlantic Council.



Теги: Украина, Донбасс, жена, НАТО, первая леди, Зеленский
 
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