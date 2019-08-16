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Укрзализныця пустила дополнительный поезд на Донбасс
16.08.2019 22:17
Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Покровск — Харьков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Дополнительный поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Из Покровска поезд будет отправляться в 9-20 и прибывать в Харьков в 14-49. Обратно он будет отправляться в 16-35 и прибывать в Покровск в 22-01.
Поезд будет следовать через станции Николаевка-Донецкая, Богуславский, Павлоград, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, День Независимости
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