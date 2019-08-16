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Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт

16.08.2019 16:32
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Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт

Лидер Украины Владимир Зеленский, своим новым решением нанес мощный удар по России и ее президенту Владимиру Путину.
Об этом рассказал Леонид Гозсман лидер движения "Союз Правых Сил" оценив указ президента, согласно которому будет упрощена процедура получения гражданства Украины, пишет from-ua.
Гозсман одобряет данный шаг со стороны Зеленского, он считает, что помогать людям которых преследуют за их демократические взгляды является долгом каждой развивающейся страны и сопоставляет Украину со странами Евросоюза и США. Он подчеркнул, что Россия всегда видела в Украине «слабого младшего брата», который никогда и ничего не может возразить, однако сейчас ситуация изменилась и данное решение Зеленского это огромный шаг вперед.
По словам экспертов, это может повлечь за собой приток беженцев из России, которые не имеют гражданства или столкнулись с политическими репрессиями внутри страны. Также по их словам стоит учитывать нынешнюю политическую ситуацию в России, ведь недавние митинги в Москве и Питере показали, как народ относится к правительству и если ничего не изменится люди могут начать покидать страну, а упрощенная процедура получения украинского гражданства делает Украину отличным выбором для переселения.



Теги: Донбасс, Путин, УДАР, Зеленский
 
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