Аномальная жара возвращается: синоптики предупредили о повышении температуры

19.08.2019 10:30

В начале этой недели в большинство регионов Украины вернётся жаркая погода. Как информируют replyua.net, согласно последним данным Гидрометцентра, 19 августа, в понедельник, в Украине ожидается повышение температуры.



Синоптики сообщили, что во всех регионах будет жаркая и солнечная погода, и лишь в восточных областях прогнозируются дожди. В дневные часы воздух будет прогреваться до 27-31 градуса. 20 августа, во вторник, жара продолжит усиливаться. На большей территории синоптики прогнозируют до 32 градусов со знаком плюс. При этом в восточных и южных регионах днем столбик термометра будет подниматься до отметки +35 градусов. Во вторник ожидается сухая погода во всех областях. 21 августа, в среду, погодные условия практически не изменятся. Синоптики прогнозируют очень жаркую погоду. Однако в западные области зайдёт атмосферный фронт, и там пройдут кратковременные грозовые дожди.