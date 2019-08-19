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Представитель Зеленского в Кабмине назвал сроки утверждения нового правительства

19.08.2019 12:20
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Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что для формирования правительства Раде будет достаточно двух дней.

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

«Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно», -заявил Герус.

Представитель президента в правительстве также отметил, что на должность премьер-министра есть ряд кандидатур. Однако называть имена претендентов не стал.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, правительство, Кабмин, Зеленский
 
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