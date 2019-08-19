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В Библии найдено громкое пророчество о Третьей мировой войне: "Страшное время, сойдутся несколько стран"
Ученые убеждают, что пророчество подлинное.
Воевать будет несколько государств. Третья мировая война понесет колоссальные потери в человеческих жертвах. Специалисты, которые исследуют Библию смогли наткнуться на предсказание о Третьей мировой войне.
Из-за нее практически все человечество будет стерто с лица нашей планеты. Научные исследователи, которые изучают святые письмена, уверяют, что пророчество подлинное и было найдено внутри Откровений Иоанна Богослова.
Там очень хорошо было спрятано пророчество настоящего конца света, сообщает "Диалог.UA".
Воевать будет союз Китая и РФ против Соединенных Штатов Америки. Также священное предсказание гласит, что на сторону союза встанет армия "царей восточных".
Эксперты считают, что РФ сложит свои военные силы с КНР. Впоследствии вспыхнет очень большой конфликт. Москва с Пекином будут биться в сражении против Вашингтона. Эта большая трагедия по меньшим меркам должна будет уничтожить около трети от всего населения планеты.
Благодаря этой информации известный ясновидящий Леви Саадия Нахмани предположил, что Третья мировая война возьмет свое властвование с того, что КНДР атакует Сеул. "Не Сирия, не Персия, не Вавилон и Каддафи. Здесь окажется территория страны Северная Корея»" — сказал Раввин.
Экстрасенс подчеркнул интересный факт: "преисподняя" по написанию очень сильно похожа на "Сеул" и встретитя в тридцать второй части Второзакония, именно там идет повествование о некой "страшной войне".
Нахмани уверяет, что если КНДР все-таки примет решение атаковать беззаботный Сеул, то именно это станет точкой не возврата для Третьей мировой войны.
Однако предсказание очень неточное, и его нужно исследовать. Мнение экспертов и экстрасенсов разделились пополам. Каждый уверен, что именно он глаголет истину. Но факт начала Третьей мировой остается фактом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Библия, пророк
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