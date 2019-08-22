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Боевики увеличили количество снайперов на передовой, - разведка

22.08.2019 21:20
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Боевики увеличили количество снайперов на передовой, - разведка

Подготовка снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов.

На Донбассе командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Указано, что подготовка снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов - бывших и действующих военнослужащих специального назначения Вооруженных сил РФ как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России.

"С целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях", - сообщили в Минобороны.

Разведка Минобороны отмечает, что на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.



Теги: Донбасс, разведка, снайпер, боевики
 
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