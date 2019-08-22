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«Убить, а потом расчленить»: у Зеленского анонсировали будущее Укрзализныци и Нафтогаза

22.08.2019 09:38
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«Убить, а потом расчленить»: у Зеленского анонсировали будущее Укрзализныци и Нафтогаза

В руках государства нужно оставить совсем другие предприятия.

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что крупные государственные компании-монополисты, такие как «Укрзализныця» и «Нафтогаз» нужно разделить на части и продать. Он высказал такое мнение в эфире «Радио НВ» в понедельник, 19 августа, пишет replyua.net.

В свою очередь информагентство «Интефакс-Украина» отмечает: «Как можно сдвинуть «наше судно с густой мели», на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие «монстры» должны быть «убиты» и «расчленены». Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю». Те «монстры», которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти».

Также Устенко считает, что «Укрзализныця» должна быть разделена и продана. В руках государства нужно оставить только «стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи». К примеру такую компанию как «Укрспирт» нужно полностью приватизировать, а в Государственной продовольственно-зерновой корпорации «в принципе смысловой нагрузки не существует».




Теги: Донбасс, Нафтогаз, Укрзализниця, будущее, Зеленский
 
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