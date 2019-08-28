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С украинцев стянут три шкуры, штраф взлетит в три раза: за что придется платить по-новому
В Украине изменять сумму налога, которая увеличится в три раза и возрастет до суммы 2 400 000 гривен
Об этом рассказал избранный депутат от Слуги народа, кандидат на главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет ЭП.
По его словам, в Налоговый кодекс по администрированию будут менять. Уже подготовили 21 законопроект, изменения обсуждаются с налоговой и Министерством финансов Украины.
В частности, рассматривается возможность увеличения нижнего порога штрафа за уклонение от налогообложения, предусмотренного статьей 212.
«Штраф должен быть не около 800 тыс. грн, как сейчас, а в три раза больше», — подчеркнул Гетманцев.
Кроме того, он отметил, что практически готовы изменения, которые касаются декриминализации статьи 205 УК (фиктивное предпринимательство. — Ред.).
«Она используется лишь для шантажа и давления на предпринимателей», — сказал Гетманцев.
Ранее мы сообщали о том, что украинцам начали выписывать драконовские штрафы за евробляхи. Об этом сообщил лидер «евробляхеров» Олег Ярошевич.
«Первый день вступления в действие закона прошел спокойно, но все-таки, как и предупреждали, нашлись оборотни в погонах, которые превысили полномочия и выписали штраф в размере 8,5 тыс. гривен», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчина не был членом «АвтоЕвроСилы», а правоохранителей обвинили в обмане из-за слов о том, что владелец евробляхи «должен доводить, что не виновен».
На данный момент мужчина обратился к юристам, которые займутся консультациями и его защитой в суде.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, штраф, налоги
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