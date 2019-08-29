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«Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя премьер-министра Алексея Гончарука.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Вместе с ней заявления об отставке написали ее замы Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.
«Ждем на ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности», – написала она.
«Депутаты Верховной Рады IX созыва приняли присяги и уволили членов правительства. В демократических и цивилизованных странах власть передается спокойно, без эмоций и саботажа. Это одно из крупнейших достижений зрелых сообществ и обществ», – добавила и.о. министра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически об Ульяне Супрун и медицинской реформе во главе с ней. Многие украинцы также жалуются на ее медреформу и ждут не дождутся, когда она уйдет в отставку.
Такое же мнение на своей странице в Facebook высказал блогер Вячеслав Чечило.
«Я считаю, что она должна уйти. Не потому, что я офигенно разбираюсь в медицине и могу сказать, что она все делает неправильно. Возможно даже, что она делает все правильно. Но у неё самый высокий уровень недоверия среди всех министров, а мы знаем какие там есть однозначные мерзавцы», — отметил блогер.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, заявление, Ульяна Супрун
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