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Перерасчет пенсий в Украине: кому подачка в 74 грн, а кому больше 16 тысяч
В Украине в декабре этого года пересчитают максимальную и минимальную пенсию. В результате украинцы с самыми высокими выплатами получат прибавку от 15,6 до 16,3 тыс. грн, пишет Обозреватель.
Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Например, народные депутаты, судьи и т. д. Еще один шанс получать максимальную пенсию – иметь белую высокую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого уплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн.
То есть, при белой зарплате в 64 тыс. грн, до июля можно претендовать на пенсию в размере 16,3 тысяч.
Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. К примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией сейчас может получать 156,4 грн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, перерасчет, пенсии
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