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Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент
08.09.2019 16:49
Украинский президент Владимир Зеленский смог не только осуществить успешную операцию по возвращению захваченных в плен украинцев на родину, но и продемонстрировать крупный провал Виктора Медведчука.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный политолог Алексей Голобуцкий, передает dialog.
Он отметил, что президент, встречая украинцев в Борисполе, прозрачно намекнул что именно Медведчук мог пытаться сорвать обмен пленными между Киевом и Москвой.
По его мнению Зеленский смог доказать, что обмен можно провести и без помощи Медведчука. "Это однозначно успешная операция", - написал Голобуцкий.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, соцсети, Медведчук, обмен пленными, Зеленский
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