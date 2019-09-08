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МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму
МИД Украины выражает протест в связи с проведением РФ на территории аннексированной АР Крым и г. Севастополь «местных выборов» и призывает международных партнеров увеличить давление на РФ.
Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД, передает donpress.
«Новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма», — сказано в заявлении.
Украинские дипломаты отметили, что результаты «выборов» на полуострове не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, а все причастные к их проведению «будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины».
«МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых „местных выборов“ во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма», — отмечается в сообщении.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, Крым, Севастополь, протест, МИД
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