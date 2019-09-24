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Как правильно рассчитать истинный размер пенсии
Украинские пенсионеры часто не понимают, как чиновники пенсионного фонда начисляют им пенсии. Из-за этого возникают сомнения в правильности расчетов. Понятно, что людям всегда хочется большего.
В помощь пенсионерам, издание «Факты» опубликовало материал о том, как самостоятельно высчитать свою пенсию. Сложного в этом ничего нет.
Смотрите, размер пенсионных выплат определяется статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для расчета пенсии, согласно этого закона берется всего три составляющих: показатель средней зарплата по стране, коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент зарплаты.
Размер пенсионных выплат зависит прежде всего от трудового стажа зарплаты. Теперь считаем:
К примеру, коэффициент стажа составляет 0,35 000 (что соответствует 35 годам); индивидуальный коэффициент зарплаты — 1,52 676 (эти цифры означают, что зарплата, которая учитывается при расчете, в свое время в среднем была в 1,5 раза выше, чем средняя по стране).
Дальше берем среднюю зарплату по стране сейчас. Она составляет 4404,35 грн.
По сути это средний заработок по Украине за 2014−2016 годы (3764,40 грн.). С 1 октября 2017 года эту сумму проиндексировали на 17%, а с 1 марта 2019 года — умножили на 1,17.
Затем три показателя нужно перемножить. В результате, полученная сумма и есть размер пенсии. То есть: 4404,35 грн х 1,52 676 грн х 0,35 = 2353,53 гривны. Таким образом, пенсия равна 2353,53 гривнам. К этой сумме могут также добавиться всякие доплаты.
Теги: Донбасс, размер, пенсии
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