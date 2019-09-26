В марте 2020 года пенсионеров ждет очередное повышение пенсий

26.09.2019 12:45

Пенсии многих пенсионеров такие, что не радоваться любому повышению их просто невозможно. Весть о том, что в марте опять правительство сделает подарок украинским пенсионерам приятна для большинства людей преклонного возраста, которые ели «сводят концы с концами», планируя свой бюджет. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «Факты».



Народный депутат Украины, председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») сообщила, что уже в марте следующего года в результате индексации пенсионные выплаты увеличатся на 12−13%. «Повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум... Думаю, это где-то на 12−13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы», — отметила Третьякова.



По словам Третьяковой, парламент дал установку правительству преодолеть эту разницу между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власть должна обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции.