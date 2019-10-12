За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?

12.10.2019 11:50

После долгого ожидания подходящего повода, противники Владимира Зеленского наконец-то взорвались оглушительными воплями про «зраду» и организованно выступили на тропу войны. По всей Украине национал-патриоты, национал-радикалы и просто «порохоботы» выходят на митинги против «капитуляции», создавая видимость всенародного протеста и грозясь превратить их в третий Майдан.

Кто организаторы?

Не обращать на них внимания уже нельзя, потому что эти акции, а точнее, единая акция «Ні капітуляції» серьезно организована. Помимо синхронных уличных митингов и пикетов, можно наблюдать сопровождающие их заявления местных советов, шквал критических выступлений и заявлений в СМИ, а также высокую активность в интернете (блоги, соцсети и т.д.) какой не было со времен второго Майдана. Скажем даже так: сейчас некие люди, нанятые для этой работы, используют огромное количество арендованных аккаунтов для информационной войны в Сети, имитации многочисленности рядов противников мирного курса и Владимира Зеленского

Раз на всё это выделяются немалые деньги, подключаются ресурсы, запущена машина создания общественного мнения, мобилизованы все «общественники» и «авторитетные украинцы», задействована сеть «активистов» - то за этим стоят состоятельные и влиятельные персоны уровня олигархов и политиков. Гадать тут не нужно, поскольку личность главного организатора понятна всем – это бывший президент Украины, который изо всех сил старается напакостить президенту нынешнему. Ведь тот «украл у него страну»!

Волна протестов поднята именно против Зеленского и его команды, просто для неё был выбран лозунг «Ні капітуляції!» - не слишком умный по своему содержанию, но зато громко звучащий и окутанный аурой мега-патриотизма 80-го уровня. А именно за тему патриотизма в Украине всегда прятались самые отъявленные негодяи, и особенно в эпоху Порошенко, которая никак не хочет заканчиваться даже после его катастрофического поражения на выборах.

А не заканчивается она потому, что Зеленский каждый раз с испугом оглядывается на эти 8% (плюс еще 2% всех национал-радикалов вместе). И потому что даже в его команде, вокруг него, предостаточно и национал-патриотов, и перекрасившихся «порохоботов», и всяких «упоротых» - советующих и заставляющих идти на поводу у вопящих национал-истеричек. То есть на политику Украины по-прежнему влияет активно голосящее меньшинство, а не пассивно голосующее большинство. Это хорошо понимают и организаторы акции, и её заказчики.

К слову, в некоторых городах акцию поддержали всего 15-20 «порохоботов» и «активистов», однако они выступали от имени всех жителей, и их неоднократно показали во всех СМИ, доступных организаторам акции. Те же, кто поддерживает мирный процесс, в силу своей пассивности молчат и сидят дома. Но ведь даже местные организации партии «Слуга народа» не провели ни одного митинга в поддержку Минского урегулирования, даже на Юге и Востоке страны, где на них пришли бы немало сторонников Зеленского и просто противников войны. Почему? Очевидно, что в команде Зеленского царит «зрада», а сам он намного более слабый политик, чем Янукович во время Майдана (а ведь Фёдоровича считали размазней).

Роттердам против Штайнмайера

Этой акции умело придают видимость «общенациональной», мобилизуя в неё и всех противников «капитуляции», и всех противников новой власти вообще. И в этой пирамиде у каждого свои интересы.

В самом низу – те, кто не хочет мира по своим идейным соображениям или просто не хочет терять свой доход. У национал-патриотов сама идеология построена на вечном противостоянии с Москвой, и любая уступка в нем для них действительно «зрада». Конфликт на Донбассе им нужен как воздух, чтобы на его основе выстраивать Украину в качестве антироссийского форпоста. Но не для того, чтобы действительно воевать против России, а чтобы давить своих сограждан, не разделяющих эти идеи, чтобы просить у Запада деньги, а главное, чтобы позиционировать себя как новую «элиту нации». Разорвет такой герой вышиванку на груди, заорет «да я под Иловайском с сокирой на российский танк ходил, сука!» - и вот он уже неподсуден ни за рэкет, ни за убийство, его приглашают в студии, ему предлагают должности.

О том, как «заработать» на блокпостах, разбросанных вдоль линии конфликта и по ведущим к ней трассам, СМИ рассказывали еще в 2014 году. Эти блокпосты выкупали друг у друга как прибыльный бизнес, за них дрались и даже убивали – вспомним дело «циничных бандер», застреливших сотрудника СБУ под Волновахой. Ну а куда более расторопные и влиятельные люди «зарабатывают» на нелегальном производстве в «ЛДНР», на контрабанде оттуда в Украину и обратно. Весь этот бизнес лопнет, если ОРДИЛО вернутся в Украину!

Ну и, наконец, с наступлением мира, перестанут выдавать удостоверения участников боевых действий и выплачивать боевые надбавки контрактникам – а немало их пошли в армию именно заработать. Причем такие «заробитчане», как правило, не записывались пулеметчиками или снайперами, а выбирали себе специальность подальше от передовой. Кроме того, надбавки выплачивают офицерам и контрактникам МВД и СБУ, чьи части и службы расположены в ближнем тылу АТО. Для них этот конфликт, когда никто никуда не наступает, идеален – зачем же его завершать? А еще есть масса кормящихся на этом гратоедов-гуманитарщиков, волонтеров и т.д.

Ступень выше мы видим резко активизировавшиеся местные власти, которые сегодня принимают заявления о поддержке акции «Ні капітуляції», осуждают формулу Штайнмайера и даже грозят последствиями. Такое единодушие городских и областных советов несколько удивляет, однако секрет этого «патриотизма» прост. Эти советы выбирали в 2015 году, в них полным полно и «порохоботов», и даже «народнофронтовцев», и вообще кого там только нет – пожалуй, только представителей «Слуги народа».

Но главная причина их активности объясняется устойчивыми слухами о досрочных выборах в местные органы власти. В случае их проведения, большинство этих депутатов и мэров просто потеряют свои места, а с ними и свой бизнес. Поэтому сейчас Зеленский для них враг №1, хуже всякого Путина! Вот они и подключаются дружно к этой акции, с надеждой вынудить президента отказаться от идеи досрочных выборов, а заодно опустить рейтинг «Слуги народа». Особенно старается Киевсовет, который вместе со своим председателем Кличко оказался в немилости у команды Зеленского.

Наконец, на самом верху пирамиды дружно сплотились главные персонажи прежней власти во главе с Порошенко, которые ещё не совсем отошли от той панической атаки, которая сразила их нынешним летом. Да, они уже осмелели, потому что Зеленский никого из них так и не посадил – даже тех, у кого на данный момент нет неприкосновенности. Петр Алексеевич вон вообще уже не обращает внимания на повестки в ГБР! Но всё же, для полной уверенности, им нужно очень сильно напугать Зеленского, чтобы он окончательно отказался от намерений посадок коррупционеров. Ну и заодно понизить его рейтинг, расшатать ситуацию в стране, может даже взять реванш!

Акции протестов против формулы Штайнмайера оплачивают те, кто при Порошенко «зарабатывал» миллиарды на разных формулах. Они, и масса прочих коррупционеров, пять лет «пилившие» бюджет, сидевшие на контрабандных схемах, кравших газ, разворовавших деньги «Укравтодора» и «Укрзализныци», сегодня привлекают к акции свои ручные СМИ, своих прикормленных «аналитиков» и «общественников». Они уже подняли в ружье свои ЧОПы, спортклубы и «ветеранские организации», которые могут быстро организоваться в новую «самооборону» нового Майдана. Так что всё это, повторим, довольно серьезно.

На службе у Кремля

Что ж, интересы организаторов и участников акции «Ні капітуляції» совершенно понятны. Но вот курьез: формально выступая против формулы Штайнмайера и Минских соглашений как коварных планов Кремля, они тем самым способствуют им.

Как все мы помним, Порошенко сам был одним из инициаторов Минских соглашений, и некоторые тезисы (особый статус, амнистия) он озвучивал еще до их подписания. Более того, он и военной операции лета 2014 года не планировал! Всё было запланировано еще при Турчинове, Порошенко просто убедили дать отмашку – а он и поверил, что сможет разрешить проблему блицкригом. Когда же наступило прозрение, было уже три «котла». Из-за этого после осени 2014-го активных наступательных операций ВСУ уж больше не вели, Порошенко от них отказался (бои за Дебальцево и за аэропорт были оборонительными). И до августа 2015 года Порошенко действительно пытался реализовать Минские соглашения – пока под Верховной Радой ни взорвалась граната, брошенная национал-радикалами.

И всё, с этого момента Петра Алексеевича словно подменили, он стал главным тормозом Минских соглашений, главным идеологом «войны до победного конца». Но этим он изрядно утомил Францию и Германию, как арбитров Нормандского формата. Поэтому сейчас они ставят Киеву жесткое условие: как можно скорее имплементировать Минские соглашения и завершить конфликт на Донбассе. И даже Вашингтон, устами Трампа, сейчас высказывается за замирение. То есть у Зеленского в этом вопросе за спиной есть полная поддержка Запада - но он всё равно испуганно оглядывается на кучку «порохоботов», пытается им что-то объяснить, идет им на уступки.

Но что, если они его всё-таки додавят, и Зеленский откажется от формулы Штайнмайера, сорвет процесс и вернется к политике бесконечного противостояния? Есть огромная вероятность того, что Франция и Германия отстранятся от этой темы, и Нормандский формат развалится по вине Украины. Что тогда? Национал-патриоты, конечно, воображают, что уже на следующий день украинские танки ворвутся в Донецк, «карать вату». Но этого не будет. А вот весьма реалистическим сценарием является признание Москвой независимости ЛНР-ДНР. После чего состоятся либо «воссоединение», либо Россия уже действительно введет туда свою армию.

Конечно же, это будет обосновано необходимостью защиты мирного населения Донецка и Луганска от кровожадных киевских карателей. Тут можно было бы лишь посмеяться, если бы не регулярные высказывания в СМИ некоторых «порохоботов» и национал-радикалов. Называющих жителей Донбасса «лишними людьми», «биомусором», «поголовно предателями», заявляющих о необходимости помещения их в лагеря, лишения всех прав, применения к ним физического насилия и пр. Всё это заявляют не какие-то придурки с улицы, а журналисты, общественники, активисты, даже бывшие депутаты Рады 8-го созыва. Заявляют в своих блогах и даже в телестудиях. То есть они сознательно оскорбляют живущих там украинцев и угрожают им расправой.

Понятно, что реализовать эти пустые угрозы они не в состоянии, это просто сотрясение воздуха. Но зачем они это делают? А давайте вспомним, что так же в 2014-м национал-радикалы разразились такими же заявлениями в адрес Крыма, аккурат за несколько дней до его аннексии, прошедшей под предлогом защиты его населения. Как тут не согласиться с тем, что эти идиоты дуют в свои дудки по отмашке из Кремля? Может и не прямой, но тот, кто заказывал их интервью и монологи, наверняка работает на Путина – как и организаторы всей этой акции «Ні капітуляції».

Они их породили – они их и закопают!

Может ли эта акция превратиться в третий Майдан и свергнуть Зеленского, как об этом уже хвастают её участники? На данный момент нет. Два предыдущих Майдана были заговором целого ряда олигархических и политических кланов, одобренных Западом. Сегодня такого одобрения нет, Запад не поддержит в Украине правый путч против Зеленского, к тому же еще и под лозунгами сопротивления Минскому процессу.

Да и в заговоре участвуют маловато олигархов, поскольку большинство не горит желанием поддерживать Порошенко, памятуя о том, как он их «разводил» и «нагибал» пять лет. Сейчас можно говорить только о трех командах, заинтересованных в Майдане: окружение самого Порошенко, группа бывших «народнофронтовцев» (черновицкие и дрогобычевские), и группа Ахметова. Да-да, Ринат Леонидович, как никто другой поднявшийся при Порошенко, очень озабочен тем, что при Зеленском его «ограбят»!

Но всё же главной ударной силой любого украинского Майдана являются национал-патриоты и национал-радикалы, или говоря проще, националисты – умеренные и «упоротые». Именно на них начал оглядываться в свое время Порошенко, а теперь это желает Зеленский. Но почему, неужели это действительно такая уж грозная сила?

До конца 90-х украинские националисты были фактически никем. Кое-какой политический вес имел только Народный Рух, поскольку Вячеслав Черновол был альтернативой посткоммунистическим политикам как из левых партий (КПУ, СПУ), так и центристов («Громада», НДП, разные там «Возрождения» и пр.). Но даже Рух тогда был очень-очень умеренно националистическим, поскольку эта идеология фактически не имела поддержки за пределами Западной Украины.

Всё изменилось в 1998-99, когда Кучма мобилизовал идеологию украинского национализма для войны с «коммунистическим реваншем» на президентских выборах (в ходе чего странным образом погиб Черновол). С этого момента национал-патриоты резко поправели, они расширили своё присутствие в центральной власти, заняв уже не только МИД, но и ряд постов в других ведомствах (и потянув за собою своих соратников), а их идеология стала направлять государственную политику. После этого в правые партии начали вкладываться все – от олигархов до криминальных авторитетов. В том числе в национал-радикалов, которые всегда были готовы на какие-то экстремистские действия. Всё это увенчалось победой первого Майдана, после чего Украина стала страной победившего национал-патриотизма, и это не смогла отменить временная победа регионалов в 2010 году.

Но по существу произошло вот что: ряд высокопоставленных лиц и олигархов взяли украинский национализм и украинских националистов себе на вооружение. Дали им денег, дали им должности, а кто-то и сам нарядился в вышиванку или накрутил на голове «бублик». Почему именно украинский национализм, и почему именно в такой убогом варианте «русофобии в галицком селе», а не что-то более соответствующее требованиям Украины и вызовам 21-го века? Потому что тогда ничего другого не было - впрочем, сейчас тоже выбор невелик. К тому же специфика этой идеологии позволяла многое: расколоть страну надвое и играть на противоречиях околпаченных громадян, валяться в ногах у Запада и грабить свою страну (а какой бы настоящий национализм это позволил!), морочить людям головы разными глупостями, чтобы они не выдвигали социально-экономических требований.

После второго Майдана национализм набрал наибольшую силу: он позволил ряду олигархов превратить свои полукриминальные личные армии в легальную ударную силу, окруженную ореолом героизма и патриотизма. Поэтому даже отдельные ОПГ решили надеть на себя повязки «Правого Сектора». Так что Порошенко не отважился ему противоречить, а решил его возглавить. К тому же это было выгодно для него: целых пять лет националисты оставались главной политической опорой его режима, полностью дискредитировавшегося во всех других направлениях.

Но у национализма есть один существенный изъян: его активных фанатов достаточно для организации Майдана в Киеве, но слишком мало для победы на демократических выборах. И как бы Петр Алексеевич не восклицал «армія! мова! віра!», переизбраться президентом ему не удалось, и даже в новой Раде его партия получила лишь 26 мандатов.

Порошенко не сдался потому, что он отлично знает, что как только выборы закончились, организованное активное меньшинство вновь возьмет над пассивным, разрозненным и молчащим большинством. И он продолжает контролировать основную часть этого активного меньшинства с помощью денег и политической идеологии украинского национализма (одним – деньги, другим – лозунги). Небольшую часть этого меньшинства контролируют Коломойский и Аваков, что в частности видно по тому, как «Нацкорпус» пытается перехватить инициативу протестов и затем слить их. Выглядит это довольно глупо, потому что и порохоботы, и «Нацкорпус» фактически играют на одном политическом поле – а раз так, то они могут лишь соревноваться между собою в том, кто из них больше ненавидит формулу Штайнмайера.

Видимо, отсюда и такая робость Зеленского, который не видит, на кого можно опереться – и он уже просто боится своих противников. А окружение президента лишило его всех возможных союзников: неоднократно оскорбляло Партия Шария (самый близкий мог быть союзник, к тому же там много активных людей), принципиально пошло войной на «Оппозиционную платформу», лишило всякой надежды Тимошенко и «Батькивщину», и даже отказало в союзе «Голосу». Такое впечатление, что президент слеп (или не понимает что происходит), а в его окружении масса засланных казачков.

Между тем у Зеленского был, и пока еще остается какой-то шанс победить не только на выборах, но и в нынешней политической войне. Но для этого ему нужно отмести старое, а не позволить ему задавить ростки нового. То есть Зеленский не должен повторять ошибку Порошенко и взваливать на себя его крест, ему нельзя заискивать перед национал-патриотами и строит свою политику на их тезисах украинского национализма – который к тому же значительно скомпрометировал себя и надоел много украинцам до чертиков.

У Зеленского еще остается шанс мобилизовать в государственную политику другую идеологию – того же либерализма, или хотя бы какой-то вменяемый, современный, не раскалывающий и не превращающий страну в руину вариант национал-патриотизма. Благо всё это можно даже создать с нуля, наняв соответствующих специалистов. А союзные Зеленскому олигархи могут не только оплатить эту затею, но и поднять эти новые политические лозунги и знамена над своими карманными армиями, превратив их в активистов новой идеологии.

Постепенно, перехватывая инициативу и выдавливая оппонентов, все вместе они могут закопать украинский национализм туда, откуда он был откопан Кучмой в конце 90-х. Ну да, конечно же, его сторонники останутся (мы же свободная страна!), но они уже не будут оказывать такое влияние на украинскую политику и власть.

Если подобное предложение кого-то удивит или насмешит, то еще раз напомним, что двадцать лет назад так поступил Леонид Кучма. Когда ему потребовалось победить Симоненко, и он не смог ничего противопоставить его «коммунистическому реваншу», он призвал на помощь национал-патриотов. Сегодня Зеленский точно так же может разгромить Порошенко и его «патриотов», взяв принципиально новый политический курс, а не испуганно оглядываясь на старый. Разумеется, от этого выиграет и Украина, поскольку возвращение Донбасса это намного лучше, чем его окончательная утрата – к которой страну ведут протестующие против формулы Штайнмайера «порохоботы».

Иван Пургин