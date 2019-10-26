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Зеленский подписал важный закон, который решит судьбу нардепов: все подробности

26.10.2019 07:00
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Зеленский подписал важный закон, который решит судьбу нардепов: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение

 Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на документ, который опубликованный на сайте Верховной Рады.

Теперь, если народный депутат в течение календарного месяца за одну очередную сессию без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50% заседаний комитета, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат будет выдавать глава Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Стоить отметить, что теперь основанием для начисления нардепу заработной платы будут данные его участия в не менее 70% голосований Рады на каждом пленарном заседании.

Ранее, украинцы обратили внимание на массовые прогулы Святослава Вакарчука в Верховной Раде.

 

Лидер партии «Голос» и по совместительству группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прогулял уже 10 из 27 заседаний нового созыва парламента. Таким образом он пропустил уже 37% заседаний.

Интересно, что это не первый опыт Вакарчука в роли народного депутата. Когда он прошел в состав Рады 6-го созыва (2007-2008 годы), Вакарчук прогулял 78% заседаний.



Теги: закон, нардепы, Зеленский
 
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