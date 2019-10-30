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«15 тысяч каждому»: в сети переполох из-за «указа» Зеленского, скандальные подробности
В социальных сетях появилась информация о том, что президент Зеленский подписал указ о выделении каждому украинцу 15 тысяч гривен
Однако эта сумма достанется только тому, кто пройдет опрос на сайте.
В социальных сетях запустили аферу, с помощью которой у доверчивых украинцев снимают деньги с банковской карточки. Мошенники прикрываются именем президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Politeka.net, ссылаясь на Telegram-канал Харьков 1654.
«По Facebook и Инстаграму гуляет новый, весьма топорный развод: якобы «Зеленский подписал указ о выдаче 15 тысяч гривен каждому жителю Украины», – говорится в сообщении.
Тем, кто клюнул на данное сообщение, предлагают пройти опрос на сайте. После этого пользователь попадает на интернет-страничку, где ему советуют сделать «закрепительный платеж» на сумму 150 гривен.
«При оплате вас попросят ввести телефон и почту, потом номер банковской карты и ее другие реквизиты. Ваши деньги, конечно же, уходят в никуда», – предупреждают украинцев.
Отмечается, что сайт администрируется из Москвы.
Интернет-пользователей просят не вестись на подобные разводы и предупредить своих технически менее грамотных родственников и знакомых.
Теги: Донбасс, социальная сеть, афера, мошенники, Зеленский
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