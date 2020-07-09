Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля

09.07.2020 11:00

По состоянию на 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19. За сутки - 810 новых случаев. 21 человек умер от болезни. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей и 56 медработников. Были госпитализированы 222 человека. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 665 пациентов", - отметил министр.

За все время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3 682 ребенка и 7 148 медработников. Число выздоровевших - 24 784 человека. В то же время 1 327 пациентов умерли.

"За минувшие сутки всего был проведен 29 261 тест. Из них 13 938 исследований методом ПЦР, а также 15 323 - методом ИФА", - добавил Степанов.

За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области (119), Киеве (93), Закарпатской области (89) и Ривненской области (76).

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл. - 2021 (1443 выздоровели)

Волынская обл. - 2875 (1178 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1130 (1002 выздоровели)

Донецкая обл. - 749 (233 выздоровели)

Житомирская обл. - 1500 (1078 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3622 (1117 выздоровели)

Запорожская обл. - 605 (468 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2857 (1213 выздоровели)

м. Киев - 5872 (1962 выздоровели)

Киевская обл. - 2895 (1650 выздоровели)

Кировоградская обл. - 669 (574 выздоровели)

Луганская обл. - 90 (70 выздоровели)

Львовская обл. - 6681 (990 выздоровели)

Николаевская обл. - 465 (346 выздоровели)

Одесская обл. - 2052 (863 выздоровели)

Полтавская обл. - 327 (281 выздоровели)

Ровенская обл. - 4380 (2363 выздоровели)

Сумская обл. - 328 (271 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2153 (1343 выздоровели)

Харьковская обл. - 2521 (1280 выздоровели)

Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 865 (616 выздоровели)

Черкасская обл. - 707 (552 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5074 (2473 выздоровели)

Черниговская обл. - 585 (224 выздоровели).