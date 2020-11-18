Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября

18.11.2020 10:00

В Украине за сутки коронавирус подтвердился у 12 496 человек. По состоянию на 18 ноября известно о 570 153 случаев COVID-19, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что заболели 535 детей и 529 медработников.

Также за прошлые сутки были госпитализированы 1 668 человек. Летальных случаев - 256; выздоровели 8 096 человек.

По информации главы Минздрава, проведено тестирований за сутки - 73 064 (методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685).

За все время пандемии в Украине заболели 570 153 человека; выздоровели 259 079 человек; летальных исходов - 10 112; проведено ПЦР-тестов – 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 53 855 случаев;

Винницкая область - 14 306 случаев;

Волынская область - 19 648 случаев;

Днепропетровская область - 23 900 случаев;

Донецкая область - 18 257 случаев;

Житомирская область - 23 988 случаев;

Закарпатская область - 20 146 случаев;

Запорожская область - 20 733 случая;

Ивано-Франковская область - 29 542 случая;

Киевская область - 26 561 случай;

Кировоградская область - 3818 случаев;

Луганская область - 5286 случаев;

Львовская область - 38 577 случаев;

Николаевская область - 13394 случаи;

Одесская область - 34 806 случаев;

Полтавская область - 16 418 случаев;

Ровенская область - 25 904 случая;

Сумская область - 19 514 случаев;

Тернопольская область - 24 242 случая;

Харьковская область - 49 067 случаев;

Херсонская область - 7624 случая;

Хмельницкая область - 23952 случаи;

Черкасская область - 15 033 случая;

Черновицкая область - 29 126 случаев;

Черниговская область - 12 456 случаев.