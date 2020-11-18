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Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус
18.11.2020 15:00
Украина планирует купить шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net.
По его словам, Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина о выделении миллиарда гривен на их закупку.
Шмыгаль отметил, что тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.
"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - написал глава Кабмина.
Теги: тест, Минздрав, COVID-19
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