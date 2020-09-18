Минздрав разрешил не делать тест на коронавирус после самоизоляции

18.09.2020 14:00

В Украине разрешили не делать ПЦР-тест на коронавирус после истечения срока самоизоляции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 18 сентября, сообщает Корреспондент.net.

По словам министра, если у человека есть симптомы COVID-19, то он обращается к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду, которая делает тест. Потом он должен был делать тест после самоизоляции.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен", - пояснил Степанов.