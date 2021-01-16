Минздрав сократил список стран красной зоны

16.01.2021 09:00

Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон - с учетом последних данных по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает пресс-служба Минздрава.

В этот раз Украина сократила список стран красной зоны до 66, что на 12 меньше, чем было в прошлом списке.

Из красной зоны исключили Турцию, Молдову, Боснию, Армению, Иорданию, Белиз, Азербайджан, Болгарию, Норвегию, Суринам, Парагвай, Доминиканскую Республику и Иран.

Как известно, Украина вносит в красный список те государства, где количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывающие в Украину из красной зоны обязаны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.