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"Укрзализныця" временно приостановила продажу билетов
21.01.2021 13:00
"Укрзализныця" предупредила о временной приостановке продажи билетов 21 января с 13:00. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Вниманию пассажиров. В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена на 15 минут. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Теги: продажа, билеты, Укрзализниця, остановка
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