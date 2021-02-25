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В Украине резко выросла заболеваемость COVID

25.02.2021 11:00
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В Украине резко выросла заболеваемость COVID

В Украине за минувшие сутки выявили 8147 новых случаев COVID-19, что на несколько тысяч больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 5 850 новых случаях. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2770 человек;
  • летальных случаев - 135;
  • выздоровели - 3889 человек;
  • осуществлено тестирований - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36 670, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 496).

За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек; выздоровели 1 159 311 человек и 25 596 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), городе Киев (652) и Винницкой (639) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 652 случая;
Винницкая область - 639 случаев;
Волынская область - 193 случая;
Днепропетровская область - 316 случаев;
Донецкая область - 218 случаев;
Житомирская область - 711 случаев;
Закарпатская область - 654 случая;
Запорожская область - 132 случая;
Ивано-Франковская область - 711 случаев;
Киевская область - 318 случаев;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 432 случая;
Николаевская область - 194 случая;
Одесская область - 268 случаев;
Полтавская область - 210 случаев;
Ровенская область - 187 случаев;
Сумская область - 219 случаев;
Тернопольская область - 332 случая;
Харьковская область - 432 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 285 случаев;
Черкасская область - 160 случаев;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 161 случай.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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