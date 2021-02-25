В Украине резко выросла заболеваемость COVID

25.02.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 8147 новых случаев COVID-19, что на несколько тысяч больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 5 850 новых случаях. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2770 человек;

летальных случаев - 135;

выздоровели - 3889 человек;

осуществлено тестирований - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36 670, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 496).

За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек; выздоровели 1 159 311 человек и 25 596 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), городе Киев (652) и Винницкой (639) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 652 случая;

Винницкая область - 639 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 316 случаев;

Донецкая область - 218 случаев;

Житомирская область - 711 случаев;

Закарпатская область - 654 случая;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 711 случаев;

Киевская область - 318 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 432 случая;

Николаевская область - 194 случая;

Одесская область - 268 случаев;

Полтавская область - 210 случаев;

Ровенская область - 187 случаев;

Сумская область - 219 случаев;

Тернопольская область - 332 случая;

Харьковская область - 432 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 285 случаев;

Черкасская область - 160 случаев;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 161 случай.