Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля

27.02.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что немногим больше вчерашнего показателя. Рост наблюдается пятый день подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в субботу, 27 февраля.

В частности, заболели 519 детей и 292 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 806 человек, летальных случаев – 151, выздоровели – 4 766 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 342 016 человека, 25 893 человека – умерли, выздоровели – 1 168 321 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины

Винницкая область - 694

Волынская область - 182

Днепропетровская область - 323

Донецкая область - 167

Житомирская область - 506

Закарпатская область - 621

Запорожская область - 166

Ивано-Франковская область – 892

Киев - 580

Киевская область - 447

Кировоградская область - 63

Луганская область - 33

Львовская область - 696

Николаевская область - 219

Одесская область - 263

Полтавская область - 151

Ровенская область - 142

Сумская область - 120

Тернопольская область - 247

Харьковская область - 402

Херсонская область - 43

Хмельницкая область - 272

Черкасская область - 116

Черновицкая область - 670

Черниговская область - 157.