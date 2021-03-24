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Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта. Об этом сообщает Офис президента.
Санкции введены против 23 россиян и трех граждан Франции – депутатов Европарламента, которые незаконно посетили оккупированный Крым в 2020 году. В частности под санкции попали заместители министра внутренних дел РФ, другие чиновники МВД и миграционной службы, замминистра труда, руководители ФСБ, члены Совета федерации Федерального собрания. Полный список.
Также санкции вводятся против 81 юридического лица из РФ. Среди них СМИ, страховые и строительные компании, Костромской государственный университет, Сибирская нефтегазовая компания, Черноморнефтегаз, Производственно-аграрное объединение "Массандра" и другие. Полный список.
Санкции, подразумевающие в том числе блокировку в Украине, введены против российских изданий Утро.ру, Газета.ру, Россия сегодня, Лента.ру, ИТАР–ТАСС, ruxpert.ru, voicesevas.ru, ukraina.ru, smi2.ru, rt.com, jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.
Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, другие санкции.
Срок действия санкций – три года.
Теги: Россия, СНБО, санкции, Зеленский
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