- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля11:00
- Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля12:00
- В Украину доставили вторую партию вакцины в рамках COVAX10:00
- Минздрав начал принимать заявки от предприятий на коллективную вакцинацию17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля11:00
- Кабмин продлил карантин и принял Национальный план вакцинации08:00
- Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля
В Украине за последние 24 часа подтвердили 5 062 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 26 апреля.
Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.
"В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 061 человек; летальных случаев – 195; выздоровело – 6 910 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 030 333 человека, 42 518 пациентов скончались, 1 579 438 человек выздоровели.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 256 случаев / 0 прививок;
Винницкая область - 60 случаев / 17 прививок;
Волынская область - 198 случаев / 2 прививки;
Днепропетровская область - 676 случаев / 44 прививки;
Донецкая область - 265 случаев / 0 прививок;
Житомирская область - 192 случая / 48 прививок;
Закарпатская - 41 случай / 0 прививок;
Запорожская область - 135 случаев / 3 прививки;
Ивано-Франковская область - 44 случая / 0 прививок;
Киевская область - 305 случаев / 177 прививок;
Кировоградская область - 203 случая / 30 прививок;
Луганская область - 45 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 311 случаев / 0 прививок;
Николаевская область - 375 случаев / 41 прививки;
Одесская область - 397 случаев / 47 прививок;
Полтавская область - 106 случаев / 96 прививок;
Ровенская область - 144 случая / 180 прививок;
Сумская область - 182 случая / 0 прививок;
Тернопольская область - 207 случаев / 0 прививок;
Харьковская область - 313 случаев / 307 прививок;
Херсонская область - 80 случаев / 4 прививки;
Хмельницкая область - 40 случаев / 13 прививок;
Черкасская область - 277 случаев / 95 прививок;
Черновицкая область - 96 случаев / 10 прививок;
Черниговская область - 114 случаев / 0 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- 20 лет Независимости. Ясиноватая: город увлекся искусством
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
- 20 лет Независимости. Торез: горожане противостоят местной власти
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля
- 20 лет Независимости. Дзержинск: матерей-героинь стало больше
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты09:00
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)15:00
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone13:00
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля13:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию17:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля12:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- Киевское "Динамо" досрочно отобрало у "Шахтера" звание чемпиона Украины (ВИДЕО)10:00
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты09:00
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
- Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая17:00
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)15:00
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля11:00
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming
- Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов