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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля

26.04.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля

В Украине за последние 24 часа подтвердили 5 062 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 26 апреля.
Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.
"В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 061 человек; летальных случаев – 195; выздоровело – 6 910 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 030 333 человека, 42 518 пациентов скончались, 1 579 438 человек выздоровели.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 256 случаев / 0 прививок;
Винницкая область - 60 случаев / 17 прививок;
Волынская область - 198 случаев / 2 прививки;
Днепропетровская область - 676 случаев / 44 прививки;
Донецкая область - 265 случаев / 0 прививок;
Житомирская область - 192 случая / 48 прививок;
Закарпатская - 41 случай / 0 прививок;
Запорожская область - 135 случаев / 3 прививки;
Ивано-Франковская область - 44 случая / 0 прививок;
Киевская область - 305 случаев / 177 прививок;
Кировоградская область - 203 случая / 30 прививок;
Луганская область - 45 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 311 случаев / 0 прививок;
Николаевская область - 375 случаев / 41 прививки;
Одесская область - 397 случаев / 47 прививок;
Полтавская область - 106 случаев / 96 прививок;
Ровенская область - 144 случая / 180 прививок;
Сумская область - 182 случая / 0 прививок;
Тернопольская область - 207 случаев / 0 прививок;
Харьковская область - 313 случаев / 307 прививок;
Херсонская область - 80 случаев / 4 прививки;
Хмельницкая область - 40 случаев / 13 прививок;
Черкасская область - 277 случаев / 95 прививок;
Черновицкая область - 96 случаев / 10 прививок;
Черниговская область - 114 случаев / 0 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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