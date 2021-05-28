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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая

28.05.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая

В Украине за прошедшие сутки выявили 3 306 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снизилось впервые на текущей неделе, сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая.
"Среди заболевших – 169 детей и 77 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 156; выздоровело – 13 298 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 196 673 человек, 50 232 пациентов скончались, 2 020 216 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 384
Винницкая область - 63
Волынская область - 104
Днепропетровская область - 280
Донецкая область - 228
Житомирская область - 74
Закарпатская область - 38
Запорожская область - 195
Ивано-Франковская область - 51
Киевская область - 221
Кировоградская область - 47
Луганская область - 46
Львовская область - 251
Николаевская область - 154
Одесская область - 114
Полтавская область - 78
Ровенская область - 177
Сумская область - 98
Тернопольская область - 77
Харьковская область - 191
Херсонская область - 69
Хмельницкая область - 106
Черкасская область - 135
Черновицкая область - 68
Черниговская область - 57.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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