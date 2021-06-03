Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск

03.06.2021 16:00

Укрзализныця запускает два поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск. Они начнут курсировать с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск будут выполнять рейсы по парным числам, обратно - по непарным.

Из Днепра поезд будет оправляться в 22:50, прибытие в Бердянск - в 08:23. Отправление из Кривого Рога - в 21:20, прибытие в Бердянск - в 08:23.