Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября

16.09.2021 12:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 744 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября.

Отметим, что прирост более 5000 новых COVID-больных в прошлый раз был 20 мая.

"За сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 629, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 507 человек; летальных случаев – 101; выздоровели – 1 499 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) и Одесской (347) областях, а также в Киеве (362).

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 331 540 человек, выздоровело 2 226 629 человек, летальных случаев – 54 651.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 362

Винницкая область - 185

Волынская - 91

Днепропетровская - 415

Донецк - 259

Житомирская - 278

Закарпатская - 54

Запорожская - 239

Ивано-Франковская - 203

Киевская - 120

Кировоградская - 40

Луганская - 229

Львовская - 552

Николаевская - 93

Одесская - 347

Полтавская - 132

Ровенская - 210

Сумская - 213

Тернопольская - 244

Харьковская - 498

Херсонская - 180

Хмельницкая - 223

Черкасская - 163

Черновицкая - 245

Черниговская - 169.