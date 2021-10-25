- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября09:00
- В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября11:00
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября13:00
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями08:00
- Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 октября10:00
- В Минздраве рассказали о ревакцинации населения от COVID-1909:00
- В Чернобыльской зоне поймали "сталкера" из России15:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября
В Украине за день подтвердили 14 634 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2784039. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 октября.
При этом выздоровели 4 598 украинцев (всего - 2380374), а скончались 330 человек (64202). В больницы за сутки с коронавирусом или подозрением на него попали 3912 человек.
Случаев в областях / вакцинированы (2 доза):
Киев - 546/2894
Винницкая - 241/891
Волынская - 320/844
Днепропетровская - 1065/2027
Донецкая - 510/441
Житомирская - 1042/604
Закарпатская - 62/482
Запорожская - 1037/990
Ивано-Франковская - 135/726
Киевская - 323/1015
Кировоградская - 127/406
Луганская - 189/855
Львовская - 877/1174
Николаевская - 565/453
Одесская - 1262/3367
Полтавская - 76/1068
Ровенская - 236/1075
Сумская - 799/393
Тернопольская - 327/1386
Харьковская - 1687/1602
Херсонская - 923/504
Хмельницкая - 934/539
Черкасская - 259/1234
Черновицкая - 459/784
Черниговская - 633/437.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки
- С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения13:00
- За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов10:00
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ09:00
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации13:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября09:00
- В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки08:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября17:00
- Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca15:00
- С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября11:00
- За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов10:00
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ09:00
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации17:00
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации