Из Бердянска в Запорожье выехали 42 автобуса с мариупольцами

01.04.2022 14:00

Эвакуационная колонна с 42 автобусами, в которых находятся жители осажденного Мариуполя, выехала из Бердянска в Запорожье. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Мариупольский горсовет.

"Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что сегодня ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев. Только в автобусах находится две тысячи людей.