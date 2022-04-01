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Из Бердянска в Запорожье выехали 42 автобуса с мариупольцами
01.04.2022 14:00
Эвакуационная колонна с 42 автобусами, в которых находятся жители осажденного Мариуполя, выехала из Бердянска в Запорожье. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил Мариупольский горсовет.
"Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что сегодня ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев. Только в автобусах находится две тысячи людей.
Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
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