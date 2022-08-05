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Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области
05.08.2022 12:00
С начала августа Кировоградщина встретила уже третий эвакуационный поезд из Донецкой области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Ночью на 5 августа в область приехало около 200 переселенцев, среди которых много детей. Эвакуированных расселят в населенных пунктах Петровской громады.
Эвакуация происходит бесплатным поездом "Покровск-Кропивницкий", поезд останавливается в Александрии и Кропивницком.
Жителей Донецкой области расселяют во временных пунктах приема, снабжают продуктами и необходимыми вещами. Далее происходит расселение в громадах, регистрация и оформление социальных выплат.
Теги: поезд, эвакуация, Кировоградская область, Донетчина
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