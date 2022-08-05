Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области

05.08.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области

С начала августа Кировоградщина встретила уже третий эвакуационный поезд из Донецкой области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Ночью на 5 августа в область приехало около 200 переселенцев, среди которых много детей. Эвакуированных расселят в населенных пунктах Петровской громады.
Эвакуация происходит бесплатным поездом "Покровск-Кропивницкий", поезд останавливается в Александрии и Кропивницком.
Жителей Донецкой области расселяют во временных пунктах приема, снабжают продуктами и необходимыми вещами. Далее происходит расселение в громадах, регистрация и оформление социальных выплат.



Теги: поезд, эвакуация, Кировоградская область, Донетчина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх