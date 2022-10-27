Зеленский создал 28 новых военных администраций

27.10.2022 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами создал новые военные администрации в населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей, сообщает Корреспондент.net.

Указом №737/2022 предусматривается образование военных администраций населенных пунктов в Харьковской области: Волчанской городской, Печенежской и Чкаловской поселковых военных администраций Чугуевского района; Куньевской сельскаой военной администрации Изюмского района, Купянской городской, Двуреченской поселковой, Кондрашовской и Петропавловской сельских военных администраций Купянского района.

Указом №738/2022 предусматривается образование 20 военных администраций населенных пунктов в Херсонской области, среди которых Бериславская городская военная администрация Бериславского района, Таврическая городская военная администрация Каховского района и Чернобаевская сельская военная администрация Херсонского района.