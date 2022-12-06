В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы

06.12.2022 17:00

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированного ракетного удара России в понедельник. Нужно несколько дней, чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, который был до атаки, сообщает Укрэнерго.

Указано, что из-за атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Из-за повреждений некоторых электростанций и части сетей в энергосистеме снизилось производство электроэнергии. Для сохранения баланса во всех регионах были временно использованы аварийные отключения потребителей.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать свет резервными схемами там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры – больниц, котельных, водоканалов.

На данный момент всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому там применен режим аварийных отключений.