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Трамп намерен сохранить санкции против России, пока Москва не докажет свою "полезность"
Избранный президент США Дональд Трамп намерен после вступления в должность главы государства оставить в силе санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом Трамп заявил в интервью, опубликованном в пятницу газетой The Wall Street Journal, - сообщает ТАСС.
Как пишет издание, Трамп заявил о намерении сохранить в силе действующие в отношении РФ ограничительные меры "по крайней мере в течение некоторого времени". При этом он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США, отмечает издание. "Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" - приводит газета слова Трампа. 29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально - Главное управление) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. США связывают введенные санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.
Истчник Остров
Теги: США, президент, Российская Федерация, Москва, санкции
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