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Трамп уже в первые дни подпишет несколько важных указов, помощники уже подготовили проекты
В первые дни на посту президента США Дональ Трамп подпишет несколько указов для исполнения своих предвыборных обещаний и отмены мер, которые ввел его предшественник Барак Обама. Об этом рассказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает "Медуза".
Трамп планирует выйти из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения, подписанного 12 странами в феврале 2016 года. Он также распорядится начать строительство стены на границе с Мексикой и ужесточит въезд в страну для беженцев из Латинской Америки.
На 21 января у Трампа запланирован визит в Центральное разведывательное управление, которое избранный президент неоднократно критиковал, в том числе за доклад о вмешательстве России в выборы в США.
Ранее Конгресс США уже начал процедуру отмены одной из главных реформ Обамы, посвященной доступной медицинской помощи (Obamacare). Ни парламентарии, ни Трамп пока не объявили, что придет ей на смену.
Фото: https://www.glavny.tv/
Теги: США, Донбасс, указ, Обама, отмена, трамплин
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- В Мариуполе трамвай сошел с рельсов (ФОТО)11:41
- Трамп уже в первые дни подпишет несколько важных указов, помощники уже подготовили проекты11:32
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