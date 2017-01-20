Трамп уже в первые дни подпишет несколько важных указов, помощники уже подготовили проекты

В первые дни на посту президента США Дональ Трамп подпишет несколько указов для исполнения своих предвыборных обещаний и отмены мер, которые ввел его предшественник Барак Обама. Об этом рассказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает "Медуза".

Трамп планирует выйти из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения, подписанного 12 странами в феврале 2016 года. Он также распорядится начать строительство стены на границе с Мексикой и ужесточит въезд в страну для беженцев из Латинской Америки.

На 21 января у Трампа запланирован визит в Центральное разведывательное управление, которое избранный президент неоднократно критиковал, в том числе за доклад о вмешательстве России в выборы в США.

Ранее Конгресс США уже начал процедуру отмены одной из главных реформ Обамы, посвященной доступной медицинской помощи (Obamacare). Ни парламентарии, ни Трамп пока не объявили, что придет ей на смену.