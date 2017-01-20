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Трамп уже в первые дни подпишет несколько важных указов, помощники уже подготовили проекты

20.01.2017 11:32
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Трамп уже в первые дни подпишет несколько важных указов, помощники уже подготовили проекты

В первые дни на посту президента США Дональ Трамп подпишет несколько указов для исполнения своих предвыборных обещаний и отмены мер, которые ввел его предшественник Барак Обама. Об этом рассказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает "Медуза".

Трамп планирует выйти из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения, подписанного 12 странами в феврале 2016 года. Он также распорядится начать строительство стены на границе с Мексикой и ужесточит въезд в страну для беженцев из Латинской Америки.

На 21 января у Трампа запланирован визит в Центральное разведывательное управление, которое избранный президент неоднократно критиковал, в том числе за доклад о вмешательстве России в выборы в США.

Ранее Конгресс США уже начал процедуру отмены одной из главных реформ Обамы, посвященной доступной медицинской помощи (Obamacare). Ни парламентарии, ни Трамп пока не объявили, что придет ей на смену.

Напомним, инаугурация Трампа состоится в полдень 20 января в Вашингтоне (19:00 по Киеву).

Фото: https://www.glavny.tv/

Теги: США, Донбасс, указ, Обама, отмена, трамплин
 
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