WSJ: США создаст новый военный союз

16.02.2017 10:30

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания альянса с некоторыми странами для сбора и передачи развединформации Израилю в борьбе с Ираном

Как пишет Politeka, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Источники издания из арабских стран утверждают, что Вашингтон ведет переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Иорданией. В дальнейшем к альянсу будут иметь возможность примкнуть и иные государства.

Также сообщается, что планируется создать союз схожий с НАТО, где атака на одного из членов альянса будет приравниваться к нападению на весь альянс.

Несмотря на то, что США и Израиль, как планируется, будут оказывать альянсу военную и разведывательную помощь, официально в союзе они состоять не будут.

«Они (администрация США) спрашивали дипломатические ведомства в Вашингтоне, готовы ли мы объединить силы при наличии Израиля. Роль Израиля ограничивалась бы обменом разведданными, а не проведением наземных операций», — приводит газета слова дипломата из арабской страны.

Как писала Politeka, ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранцы покажут свое сопротивление президенту США в ближайшее время.