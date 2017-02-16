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WSJ: США создаст новый военный союз
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания альянса с некоторыми странами для сбора и передачи развединформации Израилю в борьбе с Ираном
Как пишет Politeka, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Источники издания из арабских стран утверждают, что Вашингтон ведет переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Иорданией. В дальнейшем к альянсу будут иметь возможность примкнуть и иные государства.
Также сообщается, что планируется создать союз схожий с НАТО, где атака на одного из членов альянса будет приравниваться к нападению на весь альянс.
Несмотря на то, что США и Израиль, как планируется, будут оказывать альянсу военную и разведывательную помощь, официально в союзе они состоять не будут.
«Они (администрация США) спрашивали дипломатические ведомства в Вашингтоне, готовы ли мы объединить силы при наличии Израиля. Роль Израиля ограничивалась бы обменом разведданными, а не проведением наземных операций», — приводит газета слова дипломата из арабской страны.
Как писала Politeka, ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранцы покажут свое сопротивление президенту США в ближайшее время.
Теги: США, Донбасс, союз
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