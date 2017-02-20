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Газовая «супердержава» Путина отключит Вечный огонь в Керчи
20.02.2017 22:48
В оккупированной Керчи из-за долгов по оплате намерены отключить "Вечные огни" на площади Ленина и на горе Митридат.
Об этом сообщает местное издание.
Отмечается, что фирма "Полигон" по контракту, заключенному ранее с городской администрацией, обслуживала данные мемориалы и поддерживала круглосуточное горение огня.
"По информации сотрудников "Полигона", контракт закончился в декабре прошлого года. Уже два месяца фирма продолжает выполнять эти функции за свой счет. С 20 февраля 2017 собираются потушить Вечные огни на 2 недели до выяснения вопроса обслуживания мемориалов", - утверждают сотрудники фирмы, которых отправляют в отпуск за свой счет.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Керчь, Вечный огонь
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