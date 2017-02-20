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Ленин уверенно лидирует на выборах в Эквадоре
Лидер левых лидирует, согласно продолжающемуся подсчету голосов
Ленин Морено стал лидером предварительных итогов голосования на пост президента страны передает Politeka со ссылкой на AFP.
Согласно подсчетам 82% всех бюллетеней, за Ленина отдали голоса 39% эквадорцев , а его ближайщему оппоненту Гуилермо Лассо 29% голосов избирателей. Ленин является ярым критиком политики США.
63-летний политик нуждается в более, чем в 10% голосов, чтобы избежать второго тура голосования.
«Мы выиграем это сражение»,– сказал он перед своими сторонниками.
Ленин Морено — популярный левый общественный деятель страны. Его отец был сторонником СССР и назвал своего сына в честь Ленина. Имя Морено не менял.
Как писала Politeka, в WikiLeaks заявили, что и Джулиану Ассанжу отключили интернет власти Эквадора после публикации на сайте выступлений Хиллари Клинтон
По информации активистов, Эквадор продолжит защищать Ассанжа, несмотря на то, что это государство намеренно лишила основателя WikiLeaks доступа к интернету.
Отключение интернета Ассанжу прокомментировал у себя в Twitter экс-сотрудник спецслужб США Сноуден.
«Неважно, что вы думаете о WikiLeaks или об Ассанже, цензура никогда не является ответом», — написал он.
Теги: Донбасс, выборы, Эквадор, Ленин
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